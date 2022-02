‘Due mesi in positivo’, candidatures ouvertes pour les projets destinés aux jeunes valdôtains

‘Due mesi in positivo’, l'appel à la présentation de projets de service civil régional destinés aux jeunes valdôtains âgés de 16 à 18 ans, est prêt à inaugurer sa onzième édition. Les organisations accréditées auprès du service civil national ou du registre régional du service civil qui souhaitent soumettre leurs projets peuvent le faire jusqu'au 18 mars, à 17 heures.



L'initiative aura lieu pendant les mois d'été, du 13 juin au 12 août. Selon l'assesseur à l'Éducation de la Région Vallée d'Aoste, Luciano Caveri, il s'agit d'"une occasion importante pour la croissance de nos jeunes citoyens, afin qu'ils soient plus sensibles à la culture de la solidarité et du service communautaire, à travers la prise de conscience de la valeur des actions de solidarité et d'entraide, surtout dans une période aussi difficile que celle que nous vivons actuellement".



Comme pour l'édition précédente, on a décidé de lancer le projet malgré la période d'urgence: si la situation sanitaire "ne permet pas le développement régulier de l'initiative- précise la Région dans un communiqué- l'assessorat vérifiera la faisabilité de prévoir une nouvelle période pour sa mise en œuvre".



Les organismes intéressés doivent soumettre leurs projets exclusivement en ligne, selon les procédures indiquées dans l'avis, qui peut être téléchargés, avec ses annexes, sur le canal thématique "Servizio civile" du site institutionnel de la Région, au lien www.regione.vda.it/serviziocivile, et sur le portail web "QuiJeunes Vda", à l'adresse giovani.regione.vda.it.