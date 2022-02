Lavevaz 'Non siamo ancora furi dal covid'

Nelle sue comunicazioni al Consiglio del 23 febbraio 2022, il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, ha fatto il punto sulla pandemia da Covid-19.

«I numeri delle ultime settimane confermano il netto calo dei contagi e della loro gravità, con un impatto sempre più limitato sull’operatività dell’ospedale - ha sottolineato il Presidente Lavevaz -: non ne siamo ancora fuori, come testimonia il fatto che abbiamo dovuto affrontare ancora in questi giorni la morte di persone che avevano contratto il virus. Manteniamo quindi alcune cautele, e costruiamo insieme la ripartenza: auspico che i dati sanitari possano concedere un rapido ritorno verso la normalità. Una normalità che sta tornando innanzitutto nella scuola, dove non abbiamo più classi in quarantena. Faremo il punto della situazione anche con la struttura commissariale del Generale Figliuolo, in un incontro che abbiamo programmato nella giornata di domani. I sacrifici che tutti abbiamo messo in campo ci hanno permesso di limitare i danni di quest’ultima ondata: adesso dobbiamo guardare avanti e reimparare a vivere di prospettive, progettando le prossime stagioni con un ritrovato entusiasmo.»

Il Presidente ha poi riferito di «un importante passaggio che abbiamo concluso lunedì scorso con il Ministero dell’economia e delle finanze. Insieme alle altre Regioni e Province autonome, abbiamo messo in campo un confronto legato agli effetti della riforma fiscale in materia di Irpef: la legge di bilancio ha previsto un trasferimento dal centro verso le autonomie per compensare le minori entrate per la nostra Regione. Questo si è inserito in un quadro più ampio che ricomprende anche l’istituzione dell’assegno unico universale per figli a carico, che abroga le detrazioni precedenti. Abbiamo raggiungo un punto di equilibrio soddisfacente per i bilanci del triennio 2022-2024.»