L’architettura alpina storica nel webinar di Fondazione Courmayeur

L'osservatorio sul sistema montagna 'Laurent Ferretti' della Fondazione Courmayeur Mont Blanc e l'Istituto di architettura montana (Iam) del Politecnico di Torino propongono un webinar per esplorare i nuovi divenire progettuali dell'architettura alpina storica: l'appuntamento online è il 24 febbraio alle 16.30, l'incontro sarà anche l'occasione per presentare il nuovo numero di ArchAlp", la rivista internazionale di architettura e paesaggio alpino dell'Istituto di Architettura Montana.



Dopo i saluti di Roberto Ruffier della Fondazione Courmayeur Mont Blanc e di Sandro Sapia, presidente dell'Ordine degli Architetti della Valle d'Aosta, sono previsti quattro interventi tematici: comincerà Roberto Dini, componente del comitato editoriale di ArchAlp, con una relazione su 'Il corpus vivente'; seguiranno Ramun Capaul, architetto dello studio Capaul & Blumenthal di Ilanz, che parlerà di 'The legacy of building in the mountains. A report from the Grisons', Nicola Navone dell'Accademia di architettura dell'Università della Svizzera italiana di Mendrisio, che tratterà 'Il patrimonio e i suoi avatar' e Matteo Tempestini, anche lui componente del comitato editoriale di ArchAlp che porterà un contributo intitolato "Interpretazioni progettuali dell'architettura alpina storica".



Le conclusioni saranno affidate ad Antonio De Rossi, direttore di ArchAlp e professore al Politecnico di Torino. L'iniziativa è accreditata ai fini della formazione professionale continua degli architetti, degli ingegneri e dei geometri ed è prevista la traduzione simultanea in tedesco, francese ed italiano. Per partecipare occorre registrarsi al link https://bit.ly/WebinarArchAlp7.