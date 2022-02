Rinnovati i vertici dell’Agrimercato Valle d’Aosta “Lo Tsaven”

Jair Vidi, titolare di un’impresa agricola a indirizzo viticolo e di produzione di erbe officinali ad Aymavilles e già Delegato Giovani Impresa di Coldiretti Valle d’Aosta, è stato confermato alla guida di Agrimercato Valle d’Aosta “Lo Tsaven” che riunisce una quarantina di produttori valdostani che gestiscono e partecipano al mercato di Campagna Amica, promosso da Coldiretti Valle d’Aosta, che si svolge mensilmente ad Aosta e periodicamente anche in altre località valdostane.

Jair Vidi sarà coadiuvato da due vicepresidenti: Noemi Pession e Claudio Berthod. Nel direttivo dell’associazione siederanno per il prossimo triennio anche Mattia Nicoletta e Giorgio Lale Lacroix.

Gli organi dell’Agrimercato Valle d’Aosta sono stati rinnovati durante l’Assemblea di ieri, martedì 22 febbraio, che si è svolta nella sala conferenze della BCC di Aosta. Tra i punti all’ordine del giorno anche la definizione del ricco calendario 2022 degli agrimercati che si svolgeranno ad Aosta e sul territorio valdostano.

“Per il 2022 abbiamo ampliato gli appuntamenti: in oltre il 75% dei fine settimana verrà organizzato un mercatino Campagna Amica per far conoscere i prodotti a Km zero e madeinvda” fanno sapere gli organizzatori. “Lo sforzo si intensificherà poi nel periodo estivo quando nei mesi di luglio ed agosto tutti i week end vedranno la presenza di aziende agricole in giro per la Valle d’Aosta impegnate a promuovere a turisti e residenti le eccellenze del territorio”.