1° congresso Terra Viva Valle d’Aosta

Nasce in Valle Terra Viva, Associazione di secondo livello affiliata alla Fai Cisl. Si tratta di un soggetto sociale forte e autorevole per rappresentare i liberi produttori agricoli ai tavoli di rappresentanza. “È una realtà – spiega Jean Dondeynaz, segretario Cisl VdA - capace di dare un rinnovato impulso alla progettualità e alle proposte per rispondere ai nuovi bisogni del mondo agricolo.

Terra Viva ccoglie tutti i produttori che si riconoscono in una nuova visione di sindacato moderno, efficiente e di prossimità e dispone di un proprio Centro di Assistenza Agricola (CAA), con operatori e tecnici agricoli qualificati, offre assistenza alle imprese e ai produttori in tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi e per la partecipazione ai bandi di settore.

La filosofia di Terra Viva si può riassumere in 3C: Coltivare, le buone pratiche, essenza del nostro lavoro; Custodire valori, regole, sostenibilità; Condividere passione e militanza, da mettere al servizio per lo sviluppo del settore.

Le priorità di Terra Viva sono: Promuovere un patto tra istituzioni, Governo, Associazioni agricole, Industriali e distributori, per rendere più equa la filiera agroalimentare italiana generando maggior reddito per i nostri produttori; Tutelare le produzioni italiane, tutelarle dalla contraffazione e dall’imitazione dei nostri marchi (italian sounding ); Attivare buone pratiche per garantire sicurezza e qualità dei nostri prodotti; Supportare i nostri produttori nella vendita, attraverso la realizzazione di un sito e – commerce.