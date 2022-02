Saint-Barthélemy: Successo per Ciaspognam 

formula è il piatto forte e ha unito una ciaspolata sulla neve, intrattenimento musicale e buona cucina, con quattro punti ristoro a rendere più appetitosa e meno faticosa la passeggiata sotto il cielo stellato di Saint-Barthélemy. Un’atmosfera unica nella vallata, riscaldata dalle fiaccole e dal calore dei partecipanti che hanno anche intrapreso diverse iniziative per rallegrare ancor di più un evento in cui la parola d’ordine è divertimento.

Un successo che ripaga anche lo sforzo degli organizzatori che hanno fortemente voluto dare un segnale di normalità e tornare a organizzare una manifestazione sempre molto apprezzata. Un successo che è frutto anche della sinergia tra gli operatori turistici di Saint-Barthélemy e la rete di impresa “Saint- Barthélemy, vivere guardando lontano” che per giorni hanno lavorato lungo le piste e nelle cucine delle principali attività per proporre un piatto di antipasto con bignè di fonduta, prugne con speck del Cervino, insalata valdostana per poi passare al tradizionale minestrone con Fontina, a polenta e salsiccetta e alla torta rustica di mele.

Gli operatori di Saint-Barthélemy: «Una serata molto suggestiva che è piaciuta a tutti. È sempre gratificante ricevere complimenti e messaggi di apprezzamento soprattutto quando gli forzi per allestire questi eventi sono davvero elevati, viste le attuali normative. Ringraziamo tutti, in modo particolare i tanti volontari, indispensabili per la realizzazione di questi eventi».

Ciaspognam è stato organizzato dagli operatori turistici di Saint-Barthélemy e dalla rete di impresa “Saint- Barthélemy, vivere guardando lontano” ed è cofinanziato nell'ambito del progetto GAL 16.3.2 attraverso un sostegno dall’Unione Europea attraverso il fondo FEASR.