Scritta da uno dei maggiori compositori austriaci della belle époque e dal celeberrimo autore de Il Pipistrello e Sul bel Danubio blu, Una Notte a Venezia è un’operetta allegra e spensierata venuta alla luce nel 1883. Nei giorni in cui impazza il Carnevale, il Duca di Urbino, celebre donnaiolo, si lancia in prodezze amorose, assistito dal suo barbiere Caramello. Alle loro vicende si intrecciano le trame amorose di nobildonne e popolane, che approfittano dei mascheramenti carnevaleschi per prendersi qualche allegra libertà. Dopo tanta confusione, finalmente tutte le coppie si riuniranno in un immancabile lieto fine. Una notte a Venezia racconta il nostro paese con gli occhi dello straniero, snocciolando divertenti stereotipi con la contagiosa gaiezza che si riverbera nella splendida musica del re del valzer, che alterna arie dolcissime a polke e mazurke passate alla storia. La Compagnia Teatro Musica Novecento è nata nel 1995 a Reggio Emilia da un gruppo di artisti affermati in campo teatrale, lirico e operettistico, con i mportanti esperienze maturate nelle più prestigiose Compagnie d’Operetta e di Prosa, nonché in importanti Enti Lirici. Elemento distintivo di tutte le produzioni è la musica dal vivo: Teatro Musica Novecento è infatti una delle pochissime compagnie d’Operetta in Italia a vantare la presenza di musicisti in ogni suo spettacolo grazie alla stretta collaborazione con l’Orchestra Cantieri d’Arte.

Una notte a Venezia

libretto di Friedrich Zell e Richard Genée

musiche Johann Strauss (figlio)

con

Susie Georgiadis, Antonio Colamorea, Alessandro Brachetti, Silvia Felisetti,

Fulvio Massa, Elena Rapita, Marco Falsetti, Alessandro Garuti

Corpo di Ballo Novecento

Orchestra Cantieri d’Arte, Direttore Stefano Giaroli

produzione

Compagnia Teatro, Musica Novecento

mercoledì 23 febbraio 2022, ore 20.30

Teatro Splendor, Aosta

La Saison Culturelle 2021/2022 è realizzata dall’Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione autonoma Valle d’Aosta col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino.