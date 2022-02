Aoste adhère a Bimed pour projets culturels et éducatifs

Il s'agit d'un réseau d'autorités locales qui promeut des projets avec les jeunes, liés au monde de la culture: il s'appelle Bimed, la Biennale des arts et des sciences de la Méditerranée. Elle a été créée à Salerne et compte plus de 100 Communes membres, dont sept valdôtains: Arnad, Ayas, Brusson, Issogne, Pont-Saint-Martin, Saint-Vincent et Verrès. Aoste veut devenir le huitième, et pour cette raison cet après-midi la première commission Développement économique et culturel du Conseil communal a approuvé l'adhésion à l'association.



"C'est une opportunité et nous voulons renforcer le rôle de la ville dans un circuit de développement des politiques de la jeunesse et de la culture, pour apporter des contaminations qui peuvent être positives" déclare l'assesseur à la Culture et aux Politiques de la jeunesse, Samuele Tedesco. Il ajoute: "L'adhésion ne sera pas seulement formelle, mais devra apporter des projets concrets".



Le syndic d'Aoste, Gianni Nuti, ajoute: "Relions-nous autant que possible au reste du monde par des chaînes de contact vertueuses. Il ne s'agit pas d'une adhésion à titre onéreux, mais d'un pacte dans lequel nous pouvons inclure des initiatives contingentes à gérer et à financer d'une manière spécifique". Fin octobre, la Cittadella dei Giovani d'Aoste a accueilli l'événement "Bella è la vita", qui a lancé au niveau national le "Relais d'écriture pour la citoyenneté et la légalité" conçu par Bimed. La commission a approuvé l'adhésion avec 4 "oui" de la majorité et l'abstention de Bruno Giordano (Lega) et Eleonora Baccini (Rinascimento Vda).



La première commission a également élu, par 4 voix "oui" et 2 abstentions, comme vice-président le conseiller Roberto Favre (Union Valdôtaine), qui prend la place de Franco Proment (Uv) qui avait démissionné suite aux remplacements au sein du Conseil après la démission de Serena Del Vecchio et Gianluca Del Vescovo (Progetto Civico Progressista) dont les places ont été prises par Diego Foti et Luciano Boccazzi.