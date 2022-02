SIAE 2022: PROROGA DEL PAGAMENTO AL 22 APRILE. SCONTI PER GLI ASSOCIATI CNA

SIAE comunica che ha eccezionalmente posticipato al 22 aprile 2022 il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali per musica d’ambiente al fine di agevolare la piena ripresa delle attività economiche. La nuova scadenza dei pagamenti annuali riguarda tutte le modalità di rinnovo ed è valida per tutte le tipologie di utilizzazioni di musica d’ambiente (pubblici esercizi, alberghi, negozi). E’, altresì, confermata per l’anno 2022, per le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che hanno sospeso la propria attività, la possibilità di corrispondere i compensi per i soli mesi dalla riapertura dell’attività fino alla fine dell’anno solare. In questo caso valgono le stesse modalità dello scorso anno (autocertificazione con estremi della comunicazione al proprio comune della sospensione totale dell’attività).

Gli associati alla CNA che intendono usufruire dello sconto SIAE riservato sono invitati a contattare la segreteria dell’associazione allo 016531587 per richiedere l’apposita certificazione.