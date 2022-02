Cessione del Quinto: il prestito assicurato per i pensionati

Per i pensionati, soprattutto dopo i 70 anni, può essere difficile accedere ad un prestito e, di conseguenza, ottenere la liquidità di cui hanno bisogno. Molti Istituti di Credito, infatti, negano il prestito personale ai pensionati in caso di patologie o assunzione di farmaci per condizioni croniche (per esempio i comuni diabete e ipertensione) - anche dopo una prima valutazione positiva della pratica.

La soluzione però esiste e si chiama Cessione del Quinto . In questo articolo approfondiremo questa soluzione finanziaria e le motivazioni che la rendono perfetta per i pensionati.

Cos’è la Cessione del Quinto?

La Cessione del Quinto è un tipo di prestito non finalizzato (ovvero non devi specificare una motivazione per richiederlo, a differenza di molte tipologie di prestito personale) con delle caratteristiche uniche e molto precise. Vediamole insieme:

la rata di rimborso mensile non può per Legge essere superiore a 1/5 dello stipendio o della pensione

si possono chiedere fino a 75.000 euro da rimborsare in massimo 120 mesi (ovvero 10 anni)

da rimborsare in massimo (ovvero 10 anni) è sempre inclusa l’ assicurazione , che estingue totalmente il debito in caso di premorienza dell’assicurato (e anche di perdita lavoro nel caso dei lavoratori dipendenti)

, che estingue totalmente il debito in caso di premorienza dell’assicurato (e anche di perdita lavoro nel caso dei lavoratori dipendenti) si può richiedere fino a 85 anni d’età

Per questo la Cessione del Quinto è il prestito assicurato ideale per i pensionati, anche se cattivi pagatori e iscritti al CRIF.

Tutti i vantaggi della Cessione del Quinto

I vantaggi di questo tipo di prestito, però, non sono finiti. La Cessione del Quinto prevede tassi fissi e vantaggiosi in convenzione con i principali enti pensionistici, come INPS e INPDAP, rivelandosi molto spesso più conveniente del più conosciuto prestito personale.

Inoltre, non è mai necessario presentare un garante perché la rata di rimborso è trattenuta ogni mese automaticamente dall’ente pensionistico.

Questo significa che se la tua pensione netta è di € 1.150 euro e la rata della Cessione del Quinto ammonta a € 150, fino all’estinzione del finanziamento riceverai € 1.000 di pensione e non ti dovrai preoccupare di nulla. In questo modo si azzerano anche le spese di incasso rata: con la Cessione del Quinto non dovrai mai temere spese extra nascoste.

Valutazione della pratica veloce e definitiva

I consulenti Sigla Credit, finanziaria specializzata nella Cessione del Quinto , sottolineano anche come l’esaminazione della pratica in questo tipo di finanziamenti sia davvero veloce, (generalmente entro 24 ore) e completamente affidabile. Infatti, se la valutazione è positiva avrai la certezza che, in caso di tua accettazione, ti sarà erogato l’importo definito nel preventivo.

Vuoi dormire sonni tranquilli? Grazie alla Cessione del Quinto, quindi, puoi dimenticare valutazione preliminari frettolose e incomplete che spesso causano il blocco della pratica in fase di istruttoria o prima della firma del contratto.

Hai una pensione bassa, ma superiore a 580 euro? Puoi ottenere lo stesso la Cessione del Quinto

Molti pensionati percepiscono una pensione uguale o inferiore a 1.000 euro e spesso si vedono negare il prestito personale. La Cessione del Quinto, invece, può essere concessa a tutti coloro che hanno una pensione superiore 580 euro. In questo caso, naturalmente, non potrai richiedere cifre molto elevate perché la rata di rimborso mensile non potrà mai superare 1 / 5 della pensione e la durata del finanziamento non potrà essere superiore a 10 anni, ma potrai comunque accedere ad un po’ di liquidità per realizzare i tuoi progetti.

Per questo è anche fondamentale affidarsi ad un Istituto di Credito specializzato, affinché il consulente possa proporti un preventivo su misura adatto alle tue esigenze e alle tue tasche. Un preventivo, infatti, deve tenere in considerazione tantissime variabili e solo una persona con un’approfondita conoscenza di questo prodotto finanziario può costruire una proposta personalizzata per te.