Su piattaforma on line i contributi dei cittadini e delle associazioni - VIDEO

“È stata un’esperienza positiva – commenta l’Assessore Roberto Alessandro Barmasse - che ha ripagato la nostra fiducia in questi strumenti di programmazione partecipata nonostante i vincoli imposti dalla pandemia che hanno impedito di organizzare incontri in presenza. Sono state molte le persone che si sono dimostrate interessate ai contenuti del Piano e alle novità introdotte. La Piattaforma ha registrato oltre 500 contatti e sono 50 i contributi scritti pervenuti, tutti qualificanti e di grande aiuto. Di tutto questo abbiamo voluto ringraziare chi ha partecipato, dedicando loro un incontro di Restitution”.

A seguito di questo riunione, attraverso la medesima piattaforma https://new.regione.vda.it/<wbr></wbr>iopartecipo, è possibile accedere alle slides presentate, riguardanti una sintesi dei molti contributi pervenuti, oltre che alcune informazioni utili a conoscere l’iter futuro del Piano.

Inoltre, nella Piattaforma è stato pubblicato l’intervento dell’Assessore all’incontro che rende conto dei contributi accolti in questa fase e di quelli che costituiranno un prezioso aiuto alla formulazione delle future delibere di attuazione degli obiettivi operativi.

“Nel mese di marzo - conclude l’Assessore Barmasse - il Piano sarà portato all’attenzione della Giunta e la conseguente trasmissione al Consiglio per l’approvazione in aula. Personalmente, confido che l’Assemblea consigliare lo approvi al più presto perché dopo quasi 10 anni la Valle d’Aosta e i valdostani hanno diritto di avere un nuovo Piano regionale per la salute e il benessere sociale e recuperare quello sviluppo che, anche grazie all’esperienza pandemica, può oggi arricchirsi di una nuova forza dinamica. Tutti insieme ci impegneremo per avere dei servizi pertinenti ai bisogni (anche nuovi), attenti alla persona in ogni sua condizione e periodo della vita e attenti agli operatori che in essi lavorano - che ancora una volta ringrazio - e che hanno dato prova di ulteriore dedizione, passione nei duri mesi dell’emergenza epidemiologica”.