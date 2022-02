Alla ricerca del lupo - Come si studia? Con quali tecnologie?

Da oltre 20 anni, Francesca Marucco, zoologa dell’Università di Torino, studia il processo di ricolonizzazione naturale del lupo sulle Alpi ed è una della maggiori esperte italiane di questo predatore. Attualmente è coordinatrice scientifica di LIFE WolfAlps EU, progetto europeo che ha l’obiettivo di migliorare la coesistenza fra il lupo e le persone che vivono e lavorano sulle Alpi. Con lei si parlerà di come si studia il lupo e con quali tecnologie.

Albedo, dentro le tecnologie è un’iniziativa di comunicazione collegata al progetto di robotica educativa della biblioteca Primo Levi di Saint-Vincent.

A moderare l’incontro sono Cristina D’Arienzo, responsabile di tutte le attività del progetto di robotica educativa della biblioteca Primo Levi di Saint-Vincent, e Paolo Ciambi, ideatore e coordinatore del progetto.

L’evento è in diretta streaming sulla pagina Facebook BiblIoT - robotica in biblioteca e Albedo - dentro le tecnologie, nonché sul canale YouTube della biblioteca Primo Levi di Saint-Vincent. Chi segue l’incontro può scrivere nei commenti osservazioni e domande, alle quali si risponde in diretta.