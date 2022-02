Selezione integrativa di operai idraulico-forestali

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali, Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale, informa che a partire da oggi, martedì 22 febbraio 2022, sono aperti i termini per la presentazione delle domande alla procedura di selezione integrativa, per titoli ed esami, per l’assunzione di personale a tempo determinato stagionale, previo superamento di percorso formativo, con qualifica di operaio idraulico-forestale, 3° livello qualificato super, e con profilo di operatore boschivo (bûcheron) per i cantieri forestali della Regione.

Gli interessati possono prendere visione dell’avviso di selezione pubblicato sul canale Risorse naturali del sito della Regione (LINK DIRETTO) dal quale è possibile scaricare il bando e l’apposita modulistica, disponibile anche presso gli uffici del Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale (Loc. Amérique 127/A – Quart).

La domanda può essere presentata entro le ore 14 di martedì 22 marzo 2022 tramite servizio postale (posta normale, posta celere, posta prioritaria, raccomandata, raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata con avviso di ricevimento, posta celere con avviso di ricevimento), posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo risorse_naturali@pec.regione.<wbr></wbr>vda.it, oppure consegnata a mano agli uffici del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale nei seguenti orari: