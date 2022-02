Saint Marcel: Zonta Club Aosta Valley porta l'arte di Shamsia Hassani e sulla condizione femminile in Afghanistan

A guidare nella scoperta dell’arte della Hassani: la Prof.ssa Elena Gagnor, architetto e docente di educazione artistica. Ingresso gratuito - Prenotazione obbligatoria al n. 0165 76 88 01. Richiesto il super green pass ed il rispetto delle vigenti misure di contenimento e contrasto alla pandemia.

Durante la presa del potere dei Talebani, dopo il ritiro dell’esercito americano, Shamsia Hassani ha deciso di non scappare dal suo paese, di restare il Afghanistan. Lo ha fatto rischiando la propria vita per il messaggio che la sua figura veicola e che le sue opere esprimono: le donne afghane, anche se oppresse in una società patriarcale, sono ambiziose, concrete, orgogliose, desiderose di cambiare la propria condizione per se stesse e per le proprie figlie. I murales della Hassani, realizzati sui muri risparmiati dai bombardamenti, ricordano al mondo che la questione femminile in Afghanistan non può essere dimenticata e regalano scorci di bellezza in una Kabul martoriata dalla guerra.

Da quando in Afghanistan i talebani hanno ripreso il potere, Shamsia Hassani, che con le sue opere “grida” la mancata libertà delle donne nel suo paese, non può parlare. Si trova in un luogo segreto e sicuro.

Zonta Club Aosta Valley, con il sostegno dell’Associazione Forte di Bard, ha organizzato una mostra itinerante delle opere della street artist per dar voce alla sua arte sottoposta a censura, veicolare il suo messaggio e aumentare la consapevolezza sulla condizione della donna in Afghanistan nella società civile.

La mostra, arrivata alla sua seconda tappa, è allestita, dal 21 febbraio all’11 marzo 2022, lungo la scala del municipio di Saint-Marcel, che con grande entusiasmo ha accolta la proposta e offerto i propri spazi per far conoscere la voce e la luce delle donne afghane, anche in preparazione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna.