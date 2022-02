Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico per il rinnovo del contratto

Le segreterie regionali dei trasporti della Valle d'Aosta Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Savt Trasporti aderiscono allo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale indetto dalle federazioni nazionali il 25 febbraio a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto.



Le aziende del trasporto pubblico locale, rappresentate dalle associazioni di categoria Asstra, Agens e Anav "continuano a manifestare indifferenza nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori - scrivono in una nota i sindacati - che ogni giorno garantiscono il proprio impegno, contribuendo a fornire un servizio essenziale ai cittadini attraverso i contratti di servizio, che gli enti pubblici affidano alle stesse imprese, e le associazioni datoriali non hanno fatto neanche lo sforzo di procedere ad una mera convocazione, segno evidente della loro volontà di rinviare quanto più possibile la soluzione della controversia e il confronto per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro".



In Valle d'Aosta il personale viaggiante e delle biglietterie sarà in sciopero dalle 8 alle 12 e dalle 15 a fine turno; il restante personale farà sciopero per l'intera prestazione lavorativa. Le aziende del trasporto pubblico locale Arriva Italia (ex Savda), Svap e Vita informano i propri utenti dei possibili disagi durante le fasce orarie dello sciopero: "Nelle fasce orarie non menzionate - scrivono - il servizio si svolgerà regolarmente".