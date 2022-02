Il Consiglio Valle e Pour l'Autonomie

Il Gruppo Consiliare Pour l’Autonomie sottopone al Consiglio regionale del 23 e 24 febbraio 2022 un’interrogazione e 3 interpellanze riguardanti argomenti di grande interesse regionale, e al contempo 3 mozioni congiunte che riprendono i temi delle risoluzioni che la maggioranza ha rifiutato di iscrivere all'ordine del giorno del precedente Consiglio.





Con l’interrogazione si riporta l’attenzione sul Tunnel du Mont Blanc





« Dopo diversi interventi atti a sollecitare una soluzione definitiva alle problematiche derivanti da chiusure e/o rallentamenti del transito per i periodici interventi sul Tunnel du Mont Blanc, e venuti a conoscenza che nuovamente si stanno registrando ritardi importanti nei lavori di manutenzione» precisa il Consigliere Rollandin « si interroga la Giunta per sapere: a quanti giorni ammontino i citati ritardi rispetto al programma; se siano state condotte analisi precise per valutare i metodi di esecuzione dei lavori e per individuare le cause dei ritardi; e se risponda al vero la notizia secondo cui essi siano imputabili all’utilizzo di materiali non adeguati».





La prima interpellanza ha per oggetto la campagna pubblicitaria per la stagione invernale 2022-2023.





« Nell’ambito della programmazione della nuova stagione invernale» esordisce il Capogruppo Carrel « riteniamo che per una campagna pubblicitaria efficace e competitiva mirata a far conoscere e rilanciare la nostra Regione a livello nazionale e internazionale, si debba puntare su spot televisivi aventi come testimonial gli atleti valdostani delle Olimpiadi di Pechino 2022, che in ragione degli ottimi risultati conseguiti costituiscono, oltre che un vanto nazionale, anche un orgoglio regionale. Con questa interpellanza si chiede quindi: se ci sia l’intenzione di coinvolgere i nostri atleti olimpici nella prossima campagna pubblicitaria; se siano stati già predisposti dei fondi per detta campagna; e quali siano le iniziative pubblicitarie di rilievo programmate per l’estero».





La seconda interpellanza attiene alla formazione del personale incaricato della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.





« Se ad oggi i Comuni, primi attori nella richiesta, nella gestione e nella rendicontazione dei progetti connessi al PNRR, si sono organizzati con percorsi di formazione del personale indetti da Confindustria assieme al CELVA e tenuti da docenti della 24ORE Business School» specifica il Capogruppo Carrel « resta ancora da capire come la Regione intenda provvedere per la formazione del personale della Struttura Semplificazione, creata per coordinare, sostenere ed agevolare l'attuazione dei progetti finanziati con il PNRR su tutto il territorio regionale. Interpelliamo quindi il Governo regionale per conoscere: quale sia la formazione specifica programmata per il personale regionale; quali siano i costi di questi corsi di formazione e quali le percentuali di adesione tra il personale; e se sia intenzione dell'amministrazione confrontarsi con i Comuni per svolgere una formazione univoca».





La terza interpellanza tratta il tema dei collegamenti intervallivi e nel particolare del collegamento tra Brusson e Gressoney.





« Partendo dall’evidenza di come i collegamenti diretti tra località turistiche site in valli diverse e contigue del nostro territorio porti diversi vantaggi anche in termini di flussi di vacanzieri estivi ed invernali» afferma il Consigliere Rollandin « con questa interpellanza poniamo l’accento sul caso della strada statale diretta tra Brusson e Gressoney i cui lavori sono stati iniziati ma mai terminati, condizione che obbliga ancora chi voglia spostarsi tra i due Comuni a percorrere un tragitto in auto di più di un’ora. Si chiede quindi al Governo regionale se vi sia l’intenzione di completare questa tratta stradale e quali tempistiche richiedano tali lavori».









Le mozioni che riprendono le risoluzioni rimandate dal precedente Consiglio riguardano argomenti di stretta attualità: il caro bollette, il disagio psichico legato alle restrizioni pandemiche e le indennità Covid-19 per gli operatori della Casa di riposo JB Festaz.