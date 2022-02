Nessuna classe in quarantena nelle scuole della regione

Per la prima volta dalla ripresa dopo le feste natalizie in Valle d'Aosta nessuna classe delle scuole, dalla materna alle superiori, è in quarantena precauzionale per Covid; la scorsa settimana erano lo 0,32%.



Le classi in sorveglianza o autosorveglianza erano il 4,78% e sono scese all'1,62% mentre l'1,02% (erano il 3,01%) è in didattica mista in presenza e a distanza (scuole medie e superiori); i dati sono stati rilevati ieri dalla sovrintendenza agli Studi.



In lieve calo anche le assenze dei docenti: il 2,06% è sospeso per non essere vaccinato (era il 2,18% la scorsa settimana); lo 0,57% risulta assente per quarantena o isolamento (era il 0,91%); il 7,31% è assente per aspettativa o malattia non Covid (era il 6,93%).



Tra il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, l'1,77% è sospeso per non essere vaccinato, lo 0,96% è assente per quarantena o isolamento e il 7,87% è assente per altri istituti (aspettativa o malattia).