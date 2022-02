Interrogazione in Consiglio per l’acquisto del castello di Introd

Un'interrogazione in Consiglio regionale del Progetto Civico Progressista per chiedere all'amministrazione regionale se ha intenzione di esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto del castello di Introd: nei giorni scorsi la famiglia proprietaria Caracciolo di Brienza ha annunciato che è in fase di conclusione la trattativa con alcuni privati per la vendita dello storico immobile all'imbocco delle valli del Gran Paradiso.



La Regione ha sessanta giorni per esercitare tale diritto acquistando l'edificio, il presidente regionale Lavevaz in Consiglio aveva spiegato che occorrevano approfondimenti soprattutto per la futura gestione degli spazi.



Oltre a ciò sono state iscritte altre due interrogazioni che portano a 53 gli oggetti all'ordine del giorno del Consiglio convocato il 23 e 24 febbraio: la Lega vuole conoscere le interlocuzioni in sede di Conferenza Stato-Regioni sulla richiesta di rimozione delle restrizioni collegate alla pandemia e il consigliere Mauro Baccega del gruppo misto chiede informazioni sui criteri per l'assegnazione di due alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Morgex.