Cultura e Luci che si mischiano tra Aosta, il Castello Gamba e Courmayeur per animare questo insolito febbraio

L’affascinante scenario del Castello Gamba passando dal tema luci al leggendario e poliedrico Pasolini.

Il 25 febbraio a partire dalle ore 18:00 si terrà una conferenza del professore Massimo Fusillo in occasione della mostra Pier Paolo Pasolini-Fuori Quadro. La creatività poliedrica di Pier Paolo Pasolini si è espressa in svariati generi: poesia, narrativa, cinema, teatro, pittura, critica letteraria, semiologia filmica.

Questo eclettismo, rivendicato con un certo orgoglio, è forse il tratto più vitale della sua opera oggi, a giusto cento anni dalla sua nascita, nella nostra epoca intermediale. L’intervento analizzerà in particolare le reinterpretazioni pasoliniane del mito greco, che affrontano tre grandi miti (Oreste, Edipo, Medea) su tre assi ermeneutici fondamentali (politica, psicanalisi, antropologia), spaziando dal cinema al teatro, dalla traduzione all’ultima opera summa incompiuta, il romanzo Petrolio.

Dal Castello Gamba a Sua maestà il Monte Bianco il passo diventa breve. Da annotare la prima data del nuovo calendario “Autori in Vetta” che torna a Courmayeur, finalmente in presenza, a partire dal 26 febbraio dalle ore 18:00. Questa edizione invernale saluta il ritorno della saletta dei volumi storici della biblioteca come luogo ideale per gli incontri culturali in programma. Sette appuntamenti con alcuni dei nomi più affascinanti e suggestivi del panorama letterario e del giornalismo italiano. Ancora una volta, come per l’estate passata, la rassegna promossa dalla biblioteca, in collaborazione con il CSC e curata da Paola Zoppi, ha intenzione di affrontare le grandi tematiche di attualità attraverso le proposte e le novità editoriali. Durante il secondo appuntamento, con Daniela Missaglia si parlerà dei colpevoli silenzi che violano l’infanzia, oggetto del suo libro “Un colpevole silenzio. La scelta di Autori in Vetta è quella di inserire appuntamenti dal carattere eterogeneo per raccontare al pubblico di Courmayeur nuovi scenari culturali declinati in generi diversi. Per info e prenotazioni: Biblioteca tel. 0165 831351. Accesso gratuito

