Aosta: La Giunta Nuti punta su Rinnovo flotte bus e treni verdi”

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che ha ripartito le risorse ha destinato al Comune di Aosta, in qualità di capoluogo di regione, circa 1.116.000 euro destinati “all’acquisto di autobus ad emissioni zero con alimentazione elettrica o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto all’alimentazione, per il rinnovo del parco veicoli dei servizi di trasporto pubblico locale”.

La Giunta, oltre ad approvare la partecipazione del Comune di Aosta al bando per l’assegnazione ai Comuni delle risorse previste dalla misura specifica del PNRR, dando mandato al dirigente dell’Area T1 di presentare l’istanza di manifestazione di interesse ad accedere al finanziamento, ha previsto di procedere alla predisposizione di una convenzione da sottoscrivere con l'Amministrazione regionale (competente in materia di trasporti) finalizzata al trasferimento del finanziamento al Dipartimento Trasporti e mobilità sostenibile dell’Assessorato regionale Ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, titolare della gestione del contratto di servizio per il Trasporto pubblico locale (TPL).

I fondi saranno utilizzati per l'acquisto di due autobus a emissioni zero con termine ultimo il 30 giugno 2026. L'Esecutivo comunale ha dato indicazione che l’acquisto sia destinato all’acquisizione di mezzi con alimentazione elettrica, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione regionale – titolare dell’organizzazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale – di valutare l’acquisto di mezzi ad alimentazione a idrogeno, purché tale scelta sia dalla stessa opportunamente motivata.

Commenta l'assessore alla Mobilità, Loris Sartore: «L'adesione al finanziamento previsto dal PNNR rappresentava un'occasione da non perdere per il Comune di Aosta, e ci permetterà, per il tramite della Regione e della società SVAP titolare della concessione del trasporto pubblico urbano, di implementare la flotta circolante in città con due mezzi a emissioni zero.

PROSEGUE DOPO FOTO

Loris Sartore

Abbiamo dato indicazione che gli autobus che saranno acquistati utilizzino l'alimentazione elettrica in accordo con quanto aveva deciso il Consiglio comunale nello scorso mese di settembre in materia di sostituzione progressiva del parco auto comunale circolante con mezzi elettrici ma, soprattutto, tenuto conto del fatto che l’acquisizione di bus che utilizzano tale alimentazione potrebbe inserirsi nelle linee delle navette urbane in tempi non vincolati alla realizzazione di infrastrutture di supporto per l’alimentazione dei veicoli come, invece, avverrebbe nel caso di mezzi a idrogeno.

La scelta definitiva spetterà comunque all'Amministrazione regionale, che potrebbe privilegiare autobus a idrogeno nel caso riuscisse ad avviare in tempi utili e compatibili con l'andamento della rendicontazione al Ministero la realizzazione di un sito ad hoc destinato al trattamento dell'idrogeno stesso».