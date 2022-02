L'OPINIONE DI UN LETTORE: La politica è ai minimi termini; dimoci da fare noi

Mi sto chiedendo, essendo un assiduo lettore di giornali, come può un cittadino districarsi in questo caos di notizie, contronotizie, comunicati, posizioni dei nostri politici e dei nostri rappresentanti di categoria, smentite un minuto dopo da componenti degli stessi, dimenticando che abbiamo vissuto due anni "di guerra" che ha cambiato per sempre il nostro modo di vivere.

Lo sport principale di costoro è dire no e quasi o meglio mai fare proposte alternative.

Nessuno sempra ricordarsi delle migliaia di morti che la pandemia ci ha portato in questi due anni, nessuno si ricorda che grazie alla scienza siamo riusciti a salvare tante vite, e abbiamo ancora migliaia di persone che, non vaccinandosi, non solo rischiano la loro vita ma specialmente quella dei cittadini, che per fortuna sono la stragrande maggioranza, ha seguito le direttive dei nostri scienziati.

E quanti malati, per colpa dei novax, non possono essere curati e rischiano la vita.

In un modo politico a mimini termini ci vorrebbe un risveglio del mondo delle rappresentanze, e anche lì ognuno va per la sua strada, il mondo sindacale diviso, le associazioni sia a livello nazionale e locale a evidenziare giuste carenze governative, ma senza nessuna proposta di rilancio per questa martoriata Italia.

Il protagonismo deve finire, noi abbiamo bisogno di proposte serie e attuabili per rilanciare questa nostra Italia e con essa la nostra Petite Patrie.

Mi fermo qui anche se ci sarebbe ancora molto da dire, specialmente della nostra petite patrie dove il tutti contro tutti rischi di trasformare questa bellissima valle in un deserto.

Lettera Firmata

Grazie Caro Lettore, è pur vero che non si deve fare di tutta l'erba un fascio e tutti i politici devono esser mandati al rogo, ma è altrettanto vero che i politici valenti (pochi ma ne abbiamo) dovrebbero tirare fuori gli attributi per contrastare i voltagabbana il cui unico fine è mantenere o conquistare la poltrona. Pochi ma buoni ed i politici (peraltro pochi) dotati di attributi tengano le porte chiuse per non fare entrare le banderuola, i camaleonti, i mangia ciriole a tradimento, i funamboli, le girandola, le girella, i ventarola. Continui a leggerci. pi.mi.