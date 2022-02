Il 25 febbraio Lilt compie 100 anni

Una lunga storia, quella della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, nata a Bologna il 25 febbraio 1922 come Federazione Italiana per la Lotta contro il Cancro,organismo embrionale della LILT, che oggi è l’unico Ente Pubblico vigilato dal Ministero della Salute con l’obiettivo di diffondere la “cultura della prevenzione” come metodo di vita per un futuro senza cancro.

"Cento anni - spiega Salvatore Luberto, presidente Lilt VdA - dedicati ai malati di cancro, ai loro famigliari e allo sviluppo di campagne, iniziative e progetti volti alla diffusione dei corretti stili di vita come primaefficace arma per difendersi dai tumori”.

Con l’emergenza sanitaria determinata della pandemia Covid-19, forte di 106 Associazioni Provinciali, di circa 400 ambulatori su tutto il territorio nazionale e migliaia di volontari, l’impegno della LILT a favore di chi lotta contro il tumore non è venuto meno. “Anzi – sottolinea Luberto - si è, al contrario, rafforzato e amplificato: fin dall’inizio della pandemia la linea verde nazionale SOS LILT (800998877) ha messo a disposizione medici specialisti e psicologi per essere sempre più vicini ai cittadini prestando loro ogni forma di assistenza”.