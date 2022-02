Le Tour de la Vallée d'Aoste under 23 revient en France

La société de cyclisme de la Vallée d'Aoste a fixé les lieux des étapes de la 58ème édition du Tour cycliste international de la Vallée d'Aoste Mont-Blanc, réservé aux coureurs de moins de 23 ans. Après deux années difficiles, en 2022, la course reviendra à cinq jours de compétition et connaîtra sa première étape en territoire français.



"Dans l'attente de définir en détail les profils des différentes fractions, le comité d'organisation a donc défini les lieux de départ et d'arrivée des cinq étapes routières qui, comme lors de l'édition précédente, seront entièrement retransmises en direct en streaming et à la radio", explique l'organisation de la Scv.



"Le Tour de la Vallée d'Aoste se déroule à nouveau en cinq étapes et reprend une connotation internationale du parcours grâce à l'étape de Saint-Gervais - dit le président de la Scv, Riccardo Moret - et nous sommes particulièrement fiers de ce choix. C'est avec un optimisme croissant que nous sommes prêts à affronter cette année, en espérant laisser derrière nous les vicissitudes liées à la pandémie qui ont touché le monde entier, sportif et autre, ces deux dernières années, et en espérant revenir le plus vite possible aux six étapes traditionnelles".



Le Tour de la Vallée débutera le mercredi 13 juillet par une étape en Haute-Savoie, avec départ et arrivée à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Le jeudi 14 juillet il sera de retour dans la Vallée d'Aoste pour les quatre étapes finales: on commence avec l'étape de Saint-Christophe et on posuit, le jour suivant, avec l'étape Aoste-Aoste. Samedi 16 juillet, le départ sera donné de Pont-Saint-Martin pour l'arrivée à Coumarial, dans la Commune de Fontainemore.



L'étape finale, désormais un classique, aura lieu le dimanche 17 juillet avec départ de Valtournenche et arrivée en montée à Breuil-Cervinia.