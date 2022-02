Aoste: Recueillir des observations au Plan triennal pour la prévention de la corruption et pour la transparence

On collecte les observations des citoyens, des organisations professionnelles, des associations ou d'autres formes d'organisations porteuses d'intérêts collectifs et des organisations syndicales est indiquée dans le Plan national anticorruption. Le Plan a été approuvé par le Conseil municipal de la ville d'Aoste au moi de mars 2021 et est consultable dans la section "trasparenza" du site de l'administration communale. La consultation permettra "de tenir compte des observations reçues pour l'élaboration ultérieure du Plan qui devra être approuvé par la Commune avant le 30 avril, dans le cadre des initiatives et activités menées en matière de transparence et des interventions pour la prévention et la lutte contre la corruption", on lit dans un communiqué de presse.

Les personnes intéressés peuvent transmettre leurs observations le 7 mars au plus tard, en utilisant le formulaire publié en ligne, qui doit être rempli dans toutes ses parties et accompagné d'une copie du document d'identité valide; doit être envoyé par courrier électronique certifié à protocollo@pec.comune.aosta.it ou via courriel à assistenzalegale@comune.aosta.it.