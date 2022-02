Montano la rabbia e la polemica sul caro bollette. Intervista al vice presidente della Regione Luigi Bertscky

Un negozio di alimentari? 1750 euro in più. Un parrucchiere? 8.100. Un ristorante? Più di 12mila. Una famiglia? Tra 500 e 700 euro. Sono le proiezioni sul 2022 per l’aggravio dei costi energetici.

Se qualcuno non avesse ancora capito, questa è la situazione che stanno vivendo le nostre imprese e le nostre famiglie. Nel primo trimestre del 2022 i costi di energia elettrica e gas per famiglie e piccole imprese sono in crescita rispettivamente del +131% e del +94% rispetto allo stesso periodo del 2021. Una vera e propria stangata.

Un impatto in parte moderato dalle misure già introdotte dal Governo che resta comunque troppo pesante per tutti.

E' atteso un nuovo Decreto bollette, vedremo le misure che effettivamente conterrà per incentivare i consorzi e gruppi di acquisto di piccole imprese per l’acquisto di energia, favorire la creazione di comunità energetiche in quei luoghi come i centri storici che, per posizione e vincoli urbanistici, sono impossibilitati a realizzare interventi per utilizzare energia rinnovabile.

Le risorse ci sono: il solo aumento dei prezzi dei carburanti porterà nelle casse dello stato 2,7 miliardi di euro di più in accise. E’ tempo di agire in fretta. Il tempo sta passando e niente sta migliorando.

Il vice presidente della Regione, nonché assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy, è da tempo in prima linea nel contrastare l’emergenza dal 8 marzo 2020 e nonostante le difficoltà ci ha sempre messo la faccia e non si è mai tirato indietro.

Vuole riassumere cosa il Governo valdostano ha fatto o sta realizzando?

“Sul caro energia la maggioranza e il governo regionale lavorano da tempo e lo fanno con la serietà e la concretezza che ha contraddistinto il lavoro realizzato nei mesi scorsi, insieme a tutte gli altri gruppi consiliari, per predisporre, votare e attuare la l.r 15/2021. Un lavoro che è stato apprezzato da cittadini e imprese che ha permesso di dare un’importante risposta alla comunità”.

Bene per quello che avete fatto, ma per l’immediato futuro?

“Stiamo continuando a lavorare anche sul dossier caro energia con lo stesso metodo e con lo stesso atteggiamento”.

Ovvero?

“Analizziamo e studiamo la situazione che si è determinata in seguito agli spropositati è ingiustificati aumenti scaturiti dall’aumento del gas e dalle conseguenti decisioni dell’ARERA che hanno determinato l’aumento esponenziale di tutti i costi energetici; valutare l’impatto delle misure adottate a livello nazionale per capire come queste incidono nel ridurre la spesa nei confronti dei cittadini e delle imprese valdostane”.

Quindi?

“Successivamente decideremo a chi si vuole rivolgere un eventuale intervento regionale e stimeremo quante risorse sono necessarie per proporlo prima di fare promesse e creare aspettative o illusioni”.

Creare aspettative!?

“I provvedimenti devono avere la capienza finanziaria per soddisfare le richieste e per questo dobbiamo sapere a chi e quanto possiamo dare in base alle risorse che si riescono a reperire”.

Coinvolgete nelle scelte anche le forze politiche e le forze sociali?

“Certo! Vogliamo garantire la massima diffusione degli strumenti ad oggi a disposizione per contrastare gli aumenti e CVA e DEVAL saranno parte attiva di questo lavoro di promozione e di comunicazione”.

Per la stima delle risorse necessarie, l’incontro in IV commissione ha chiarito che si tratta di aumenti per decine e decine di milioni di euro; dunque assessore Bertschy?

“Penso che se si intende intervenire è bene essere trasparenti nei confronti della comunità dicendo quali sono i limiti della nostra azione amministrativa e finanziaria ancor prima che politica”.

E le risorse?

“Per quanto riguarda il reperimento delle risorse, soprattutto nuove risorse, la maggioranza è al lavoro per capire come questo nuovo intervento emergenziale potrà essere messo in campo senza limitare i progetti di investimento e le strategie di sviluppo economico e sociale attualmente in corso. Anche questo aspetto è di fondamentale importanza perché tutti i territori stanno guardando avanti investendo ingenti risorse e se vogliamo ritornare ad essere competitivi dobbiamo tenerlo ben presente nella nostre strategie e nella nostra azione politica”.

Che pensa del recente decreto nazionale?

“E’ sicuramente positivo, ma mi guarderei bene dal dire che è esaustivo e leggendo i vari commenti delle associazioni di categoria e delle forze sociali si capisce che il problema non è risolto e c’è ancora grande preoccupazione nel prossimo futuro”.