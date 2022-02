Carnevale di Courmayeur - Camentran de Creméyeui

Campanelli, fiori, medaglie, alamari dorati, perline colorate, pompon, pennacchio, coccarde e lunghi nastri multicolore: i vivaci Lé Beuffons annunciano l'arrivo del Carnevale a Courmayeur.

Segui le parate dei Lé Beuffons che accompagneranno le vie del centro e dei villaggi alpini verso il tradizionale "Martedì Grasso":

- giovedì 24, annuncio del Carnevale presso la scuola dell'infanzia Proment di Courmayeur

- venerdì 25, annuncio serale nelle frazioni di Courmayeur

- sabato 26, al mattino sfilata con i bambini della scuola dell'infanzia Proment di Courmayeur, nelle ore serali annuncio del Carnevale per le vie del centro

- domenica 27, sfilata pomeridiana per le vie del centro

- lunedì 28, annuncio del Carnevale in Val Ferret

- martedì grasso 1 marzo, dal mattino Lé Beuffons animeranno le vie delle frazioni e del centro di Courmayeur