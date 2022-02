Al Forte di Bard arriva la mostra fotografica lunga un anno

Un anno di avvenimenti, tra politica, cronaca, sport e attualità, raccontato attraverso gli scatti realizzati dai fotografi dell'agenzia Ansa: dal 25 febbraio al primo maggio il Forte di Bard trasforma in una mostra gli scatti contenuti nell'edizione 2021 del volume fotografico PhotoAnsa che raccoglie le immagini più significative raccolte dall'agenzia, legate ai grandi fatti di attualità in Italia e nel mondo.



Gli oltre cento scatti, suddivisi in dodici sezioni tematiche, saranno esposti all'interno delle sale dell'Opera Mortai della fortezza: dalla cronaca alla politica, dallo sport al costume, l'anno scorso è stato l'anno del ritorno dei grandi avvenimenti internazionali, con la pioggia di missili su Gaza e Israele e la vittoria dei talebani coronata dall'assalto all'aeroporto di Kabul.



Ci sono poi le immagini della politica: dal governo col premier Mario Draghi all'elezione dei sindaci delle maggiori città italiane caratterizzata da un astensionismo senza precedenti. Non mancherà una sezione dedicata al racconto della pandemia: dalle file di cittadini in attesa di ricevere il vaccino alle tante riaperture dei luoghi della cultura, del lavoro e del turismo, dai giovani che esibiscono il green pass alle manifestazioni dei negazionisti.



Spazio infine alle vittorie nello sport e nella musica: i trionfi degli atleti tricolore alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo, la conquista del titolo di campioni d'Europa di calcio, le vittorie europee del volley e dei Maneskin all'Eurovision Song Contest fanno da contraltare ad un triste primato sull'escalation della violenza contro le donne.