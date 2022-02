Avvio dei corsi di alfabetizzazione CRIA dell’ISTP Innocenzo Manzetti

Il Centro Regionale per L’istruzione degli Adulti dell’Istituzione Scolastica Innocenzo Manzetti di Aosta, organizza dei corsi di alfabetizzazione e corsi di italiano di diverso livello sia per cittadini di paesi dell’Unione Europea, sia per cittadini di paesi terzi e migranti che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro.

Le iscrizioni sono aperte dal lunedì 21/02 al giovedì 24/02 presso la sede di Via Chambery n° 101 dell’ISTP Manzetti di Aosta; il 22/02 a Châtillon, dalle 13:30 alle 16:30, presso la sede dell’Istituzione Scolastica Prosper Duc in Via Plantin n 1; il 23/02 e il 24/02 a Verrès, dalle 14:00 alle 17:00, presso la scuola ISILTP in Via Frère Gilles n° 33; il 23/02 a Pont-Saint-Martin dalle 9:00 alle 12:00, presso il Bouledrome, in Via Schigliatta 1.