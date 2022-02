Consiglio Valle convocato con all'ordine del giorno 50 argomenti

I Consiglieri saranno chiamati a esaminare il provvedimento di modifica dello Statuto di Finaosta Spa, ai sensi della legge regionale n. 7/2006.

In merito all'attività ispettiva, sei interrogazioni sono state depositate dal gruppo Lega Vallée d'Aoste: sequestro di mascherine da parte della Guardia di finanza nell'estate 2021; scelta di concedere in regime "de minimis agricolo" gli aiuti per la partecipazione a concorsi zootecnici; modalità operative di supporto nei confronti degli enti locali per i bandi finanziati con fondi PNRR; risultanze dell'ultima riunione della Commissione risorse naturali del Comitato europeo delle Regioni; riapertura al traffico del tratto di strada regionale che collega Saint-Nicolas con l'abitato di Vetan; trasferimento del reparto di psichiatria presso l'ospedale Parini di Aosta.

Il gruppo Pour l'Autonomie ha presentato una interrogazione riguardante i lavori di manutenzione del tunnel del Monte Bianco.

Con due iniziative il gruppo Progetto Civico Progressista chiede conto dei risultati delle verifiche periodiche per il proseguimento della sperimentazione dell'anticipo scolastico anche per l'anno 2022-2023 oltre che dell'audit interno all'USL sulla corretta applicazione dei regolamenti aziendali in materia di attribuzione e mantenimento di incarichi apicali.

Due interrogazioni sono del Consigliere Baccega (Gruppo misto): realizzazione di una struttura coperta per gli sport equestri ad Aosta; costi del servizio di riscaldamento negli edifici pubblici regionali e nelle scuole.

Delle 25 interpellanze iscritte, 16 sono del gruppo Lega Vallée d'Aoste: profili di illegittimità costituzionale derivanti dal decreto-legge Sostegni ter in materia di energia rinnovabile; carenza del personale assegnato al Corecom Valle d'Aosta; ricadute sull'ordinamento regionale delle proposte di modifica agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente; presenza di lupi ibridi sul territorio regionale e contenimento della peste suina attraverso il controllo della specie lupo; creazione di tavoli di lavoro congiunti per fronteggiare la crisi del settore lattiero-caseario in adeguamento della direttiva UE 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali; risorse dedicate alla promozione web dell'immagine e dell'offerta turistica della Valle d'Aosta; valorizzazione e riapertura al pubblico dell'immobile "Remise de la Reine" situato in prossimità del Castel Savoia a Gressoney-Saint-Jean; installazione di nuovi impianti di aerazione negli istituti scolastici regionali per una maggiore sicurezza sanitaria; utilizzo delle mascherine inviate alle scuole della Valle d'Aosta dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid; ampliamento della rete di distribuzione del metano per auto; progetti per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica; ampliamento del numero di manifestazioni fieristiche dell'artigianato di tradizione organizzate dai Comuni valdostani; tempistiche per la pubblicazione del bando di sostegno alla locazione 2022; definizione di un accordo tra Regioni Valle d'Aosta e Piemonte per facilitare le donazioni di sangue; valorizzazione della professione infermieristica in Valle d'Aosta; mancata risoluzione dei contratti di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per morosità.

Il gruppo Pour l'Autonomie ha proposto tre interpellanze: realizzazione di una campagna pubblicitaria per la stagione invernale 2022-2023 in collaborazione con gli atleti valdostani che hanno partecipato alle Olimpiadi di Pechino; formazione univoca del personale delle strutture regionali e degli enti locali valdostani che si occuperanno di fondi del PNRR; completamento dei lavori di collegamento stradale tra il comune di Brusson e la Valle di Gressoney.

Cinque interpellanze sono a firma del gruppo Progetto Civico Progressista: uniformità previdenziale dei Vigili del fuoco e dei Forestali regionali ai rispettivi Corpi nazionali; valorizzazione delle professioni di montagna e miglioramento dell'offerta turistica della Regione; realizzazione di un impianto per la derivazione d'acqua a scopo idroelettrico nel comune di Chamois; definizione di una disciplina regionale degli abbruciamenti dei residui vegetali; studio per valutare le prospettive di rilancio dei comprensori sciistici valdostani.

Il Consigliere Baccega (gruppo Misto) illustrerà una interpellanza riguardante il mancato utilizzo di una parte della struttura sanitaria di Morgex a struttura socio-sanitaria.

In merito all'attività di indirizzo, cinque mozioni sono del gruppo Lega VdA: esame della fattibilità di spostare la sede dell'ufficio del Giudice di Pace in via Ollietti ad Aosta; esecuzione d'ufficio del servizio di trasporto pubblico locale a garanzia di tutti i servizi minimi; avvio di un'indagine preliminare per la definizione di criteri di realizzazione di bacini di medie, piccole e micro dimensioni per lo stoccaggio dell'acqua a contrasto dell'inaridimento del suolo e per una più efficace attività antincendio; avvio di un'indagine preliminare per l'individuazione di misure per il finanziamento di interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico del patrimonio edilizio; disciplina puntuale delle modalità di accesso ai reparti di terapia intensiva Covid dei familiari dei pazienti.

Due mozioni sono congiunte tra i gruppi Lega VdA, Misto (Baccega) e PlA: la prima riguarda il sostegno economico per il concorso alle spese di energia e riscaldamento domestico; la seconda contiene l'impegno a predisporre un "Piano per la salute mentale" con uno specifico voucher per la prevenzione e la cura del disagio psicologico e psichico e il rafforzamento dei relativi servizi territoriali.

Infine, il Consiglio discuterà una mozione presentata congiuntamente dai gruppi PCP, Lega VdA e PlA in merito all'estensione dell'indennità Covid-19 al personale in forza alla Casa di riposo J.B. Festaz.

Vista la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'adunanza consiliare non è aperta al pubblico, ma è trasmessa sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it), sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda) oltre che sul canale televisivo TV Vallée (canale 13 del digitale terrestre).