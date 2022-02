Sciopero del personale Tim contro lo scorporo dell’azienda

Secondo i sindacati "il confronto con la Tim non registra passi avanti", perciò le segreterie della Slc Cgil, della Fistel Cisl e della Uilcom Uil hanno proclamato per mercoledì 23 febbraio lo sciopero generale del personale della Tim: "L'azienda non ha dato nessuna rassicurazione contro l'ipotesi dello scorporo della rete dal resto dell'azienda".



"Ad oggi l'ipotesi di andare verso lo 'spezzatino' permane, - denunciano le tre segreterie regionali VdA - se venisse deciso lo scorporo della rete si priverebbe definitivamente il Paese di un'azienda di riferimento, si aprirebbero scenari per nulla rassicuranti per la tenuta occupazionale del gruppo che potrebbe portare a molteplici esuberi".



Tutto ciò avviene nel più completo silenzio e disinteresse del governo, sia nazionale che regionale", la Valle d'Aosta parteciperà alla manifestazione che si terrà in piazza Castello, a Torino, mercoledì dalle 10 alle 12.