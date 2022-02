Saint-Vincent: La Ciclovia dello Zerbion sul tavolo del Consiglio comunale

Sono tanti i punti messi all’ordine del giorno dal Consiglio comunale di Saint-Vincent che si riunirà il 22 febbraio alle 16 e che comincerà con la sostituzione del consigliere Elio Cipriani che ha rassegnato le dimissioni dopo aver vinto un concorso regionale ed il cui posto verrà occupato da Nicola Triglia.



La seduta vedrà poi il Consiglio deliberare sul bilancio e verificare la quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi a residenza, ad attività produttive e terziarie; ma anche decidere del canone sull’acqua così come soprattutto le aliquote dell’Imu, della Tari e dell’addizionale Irpef, temi che hanno scaldato gli animi dei consiglieri d’opposizione durante il Consiglio della scorsa settimana.



I consiglieri saranno chiamati a votare la convenzione con l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin e i Comuni del comprensorio per l’esercizio associato di funzioni comunali e il programma di attività della Biblioteca comunale per l’anno in corso.



Gli equilibri funzionali connessi al Piano regolatore generale comunale saranno verificati dal Consiglio e saranno decise le tariffe per la fruizione di beni e servizi a domanda individuale; i lavori si concluderanno con la votazione della bozza di convenzione col Consorzio di miglioramento fondiario Ru Courtaud per la realizzazione della Ciclovia dello Zerbion.