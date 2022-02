La Valle diventa gialla e aumentano i morti

C'è un nuovo morto per Covid-19 in Valle d'Aosta. Pur con un andamento dei numeri complessivi incoraggiante e un continuo miglioramento dei casi complessivi e della pressione sulle strutture sanitarie, i decessi salgono a 518 dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore, con un numero di tamponi di un terzo rispetto ai giorni feriali, i nuovi positivi rilevati sono stati 11; i guariti 51. Continuano a calare gli attuali positivi: sono 1.514, 41 meno della giornata precedente.



I numeri della pandemia di Covid-19 sono riportati nel bollettino di aggiornamento diffuso quotidianamente dall'ufficio stampa della Regione, sulla base dei dati forniti dall'Usl ed elaborati dalla protezione civile regionale. Degli attuali contagiati, 1.485 persone sono in isolamento domiciliare. I ricoveri all'ospedale Parini di Aosta salgono da 28 a 29, passando da 24 a 25 nei reparti ordinari; restano stabili a quattro le persone ricoverate in Terapia intensiva. I tamponi refertati nell'ultima giornata sono stati 269.

In Italia la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19 è ferma al 10%.

È ferma, invece, al 20% l'occupazione dei reparti di area medica non critica. È quanto emerge dai dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), aggiornati a ieri, domenica 20 febbraio.



Secondo Agenas sono 10 le regioni che superano la soglia nazionale del 10% dei posti in intensiva occupati da pazienti Covid-19: il Lazio è al 16%, la Calabria e la Sardegna al 13%, la Liguria, le Marche, la Sicilia e la Valle d'Aosta al 12%, mentre l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia e la Puglia sono all'11%.