La Valle d’Aosta a Discover Italy con una postazione istituzionale

La Chambre valdôtaine in collaborazione con l’assessorato regionale Beni culturali, turismo, sport e commercio, organizzano la partecipazione della Valle d’Aosta a Discover Italy, evento dedicato al settore turismo che avrà luogo a Sestri Levante il 7 e l’8 aprile: in tale occasione, oltre all’organizzazione della partecipazione degli operatori valdostani al workshop B2B del 7 aprile con i buyer esteri, sarà acquistata una postazione istituzionale per le due giornate di workshop (7 e 8 aprile) per presentare ai buyers sia stranieri che italiani la destinazione Valle d'Aosta nel suo complesso.



È inoltre prevista l’organizzazione, in accordo e in collaborazione con gli operatori valdostani che si iscriveranno al workshop, di un post tour in Valle d'Aosta (Educational tour nei giorni successivi al workshop) destinato a cinque buyers stranieri selezionati tra quelli presenti. Sono ammessi a partecipare al workshop B2B Discover Italy del 7 aprile, ad un costo dimezzato dalla Chambre valdôtaine, un massimo di sette operatori valdostani delle categorie tour operator che svolgono attività di incoming, aggregazioni di operatori turistici (consorzi turistici, reti d’imprese), singole imprese ricettive, gestori d’importanti attrattori turistici.



Gli operatori valdostani interessati a partecipare dovranno inviare il modulo di partecipazione disponibile sul sito internet www.ao.camcom.it secondo le modalità previste dall’avviso a partire dalle 9 del 21 febbraio fino alle 12 del 28; le domande pervenute prima delle 9 del 21 febbraio non saranno prese in considerazione.