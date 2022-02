Oggi 20 febbraio è la Giornata Nazionale del Personale Sanitario, Sociosanitario, Socioassistenziale e del Volontariato

MESSAGGIO DLE PRESIDENTE MATTARELLA

«In occasione della seconda Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato desidero sottolineare ancora una volta il ruolo cruciale svolto da tutto il personale del comparto sanità e del volontariato nella tutela della salute collettiva.

Da quando il nostro Paese è stato duramente colpito dall’insorgere, repentino e inatteso, di una emergenza sanitaria di così vasta portata, gli operatori di tali categorie si sono trovati all’improvviso in prima linea a fronteggiare un nemico per molti versi sconosciuto. E’ grazie alla loro preparazione professionale e al loro spirito di sacrificio che è stato possibile arginare il rischio di perdite ancor più ingenti di quelle, già dolorosissime, che abbiamo dovuto patire.

Sono in programma investimenti e nuove strategie per garantire una migliore qualità della cura e dell’assistenza, per accrescere la capacità di prevenzione, per ridare centralità alla persona e al territorio nel quale vive: ma l’efficacia delle riforme, come sempre, è legata alla qualità e all’impegno di chi concretamente la fa vivere con il proprio lavoro e con la propria passione. Quanto è avvenuto in questi anni difficili è motivo di rassicurazione per gli italiani.

Oggi è, pertanto, occasione per me e per tutto il popolo italiano di rendere omaggio all’impegno del personale sanitario e del volontariato e di unirci nel ricordo, grato e doloroso, di quanti hanno pagato con l’estremo sacrificio la propria inclinazione all’altruismo».

IL COMMENTO DI UN MEDICO VALDOSTANO IN PRIMA LINEA

"È stata una prova incredibile. Tutto è successo all'improvviso. È come essere stati risucchiati in un vortice di due mesi in cui non è esistito altro. Mi ricordo che a Pasquetta sono uscito dall'ospedale all'inizio del pomeriggio e per la prima volta da un mese non ho lavorato fino a sera tardi. Era come cominciare a respirare di nuovo aria con il sole.

Tutta la preoccupazione è sempre stata di garantire a tutti i pazienti che avessero un letto e le cure. Posso dire con orgoglio che questo siamo riusciti a farlo per tutti. Abbiamo preso decisioni organizzative che non erano mai state fatte o ipotizzate. Tuttavia la sofferenza, la tragedia ed il dubbio erano palpabili in noi e intorno a noi.

Quel marzo aprile 2020 rimarrà come un momento straordinario da cui abbiamo imparato tanto. Speravo che dopo il mondo potesse migliorare invece per tanti è stato già tutto cancellato come se nulla fosse esistito".

A tutti dobbiamo dire grazie e bene fanno le forze dell'ordine ad essere rigidi nell'applicazione delle norme anti covid.

L’iniziativa di dedicare una giornata ai professionisti sanitari vittime del Covid, a quelli che sono si sono contagiati sul lavoro, a tutti i professionisti e gli altri attori della salute che hanno contributo a gestire l’emergenza merita il nostro sostegno. Credo che sia importante che tutti noi, almeno una volta l’anno, si fermino a riflettere sull’importanza della professione medica e delle professioni sanitarie che garantiscono i diritti: in primo luogo il diritto alla salute.

La giornata nazionale, che si celebrerà il 20 febbraio di ogni anno, è stata istituita quale "momento per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus nell'anno 2020". Spetta alla Regione valorizzare lo svolgimento della Giornata dedicata al personale che fa l'impossibile per salvarci la vita e per questo meriterebbe un Monumento che ricordi la pandemia, le vittime ed i sanitari.