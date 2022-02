Il green pass è una vergona, chiuso Bar dalla Polizia Stato

Nel corso dell’ultima settimana la Questura di Aosta ha effettuato numerosi controlli, su tutto il territorio regionale in special modo nella valle di Gressoney.

Gli uomini della Polizia Amministrativa hanno riscontrato l’ennesima violazione in un bar nel comune di Gressoney Saint Jean; all’ingresso del locale era stato affisso un cartello recante la dicitura” IN QUESTO BAR L’INGRESSO E’ CONSENTITO A TUTTI. IL GREEN PASS E’ UNA VERGOGNA”. Rimosso il cartello gli agenti hanno sanzionato la titolare del locale in quanto, oltre ad essere priva del “Green Pass”, non utilizzava l’obbligatoria mascherina protettiva.

Come misura accessoria per il bar è stata disposta la chiusura per tre giorni.

Sono pochi tre giorni perché gruppi e siti su Internet organizzano la vita parallela dei no vax. Questi locali a rischio Covid fanno concorrenza agli esercizi pubblici che rispettano la legge. Omertà e disprezzo delle regole di sicurezza per offrire servizi a chi non vuole vaccinarsi.