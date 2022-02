Brusson: Tassa unica all'esame del consiglio comunale

E' stato convocato il Consiglio comunale di Brusson il 21 febbraio alle 20.30 per discutere e votare aliquote e tariffe della tassa unica, il bilancio pluriennale e il documento unico di programmazione, ma anche la convenzione tra i comuni del comprensorio Valdotaines Evancon nonché l'ammontare del gettone di presenza riservato agli amministratori per quest'anno e l'approvazione del regolamento comunale per l'alienazione dei beni mobili ed immobili.