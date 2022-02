Panza (Lega) 'No ai veti ideologici per funivia Cervinia- Zermatt

“Il progetto di collegamento tra Cervinia, Zermatt e di tutto il comprensorio tra il nord e il sud delle Alpi è un programma ambizioso, che mira ad essere un punto centrale per lo sviluppo futuro di queste zone, un piano che sicuramente incontra le giuste e legittime perplessità sul quale è indispensabile trovare un punto di incontro tra tutte le parti, ma, come spesso accade oggi, siamo di fronte anche a veti ideologici che non tengono conto delle necessità che questi territori esprimono.

E’ necessario quindi sedersi attorno a un tavolo per capire quali siano i problemi ma anche le opportunità” – dichiara l’europarlamentare Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega.

“Chi intende fare questo tipo di investimenti sa che l’ambiente è il vero valore aggiunto da preservare e non da deturpare, come allo stesso tempo sa che questo genere di attività sono quelle utili e indispensabili per permettere alle comunità alpine di poter essere presenti annualmente sul territorio e non solo stagionalmente, consentendo una fruizione della montagna durante tutto l'arco dell'anno.

Alessandro Panza

Auspico pertanto che il progetto possa trovare la giusta via per la realizzazione nel rispetto del patrimonio naturalistico, ambientalistico che è patrimonio di tutti, in primis di chi lo vive – prosegue Panza - così come nel rispetto e nella possibilità di consentire ai lavoratori e alle genti della montagna di poter finalmente avere lo sviluppo necessari per poter continuare a vivere la propria terra. E’ inutile parlare di salvaguardia della montagna se togliamo l'unico vero elemento che la montagna la fa vivere, ovvero il lavoro", concluede l’europarlamentare Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega.