Arresti e sequestri di beni e capitali il bilancio dell’Agenzia delle dogane

Tra le principali operazioni effettuate merita menzione l’arresto, eseguito dai funzionari doganali e dai militari della Guardia di finanza, di un cittadino rumeno, in transito presso il confine, a carico del quale risultava un provvedimento di carcerazione per reati contro il patrimonio e per fabbricazione di documenti d’identità falsi.

Gli illeciti valutari ammontano invece a quasi 700.000 euro per 63 violazioni complessive. In aumento anche le violazioni per detenzione di sostanze stupefacenti pari a 121 tra marijuana, hashish, cocaina, anfetamine, funghi allucinogeni e LSD. Particolare rilievo assume l’operazione mediante la quale sono stati rinvenuti e sequestrati due ovuli di cocaina in possesso di un passeggero di nazionalità nigeriana.

15 sono stati i verbali di constatazione nei confronti di viaggiatori che tentavano di introdurre nel territorio italiano merci estere, sottraendosi al pagamento dei diritti di confine (contrabbando). Nonostante la diminuzione dei volumi di traffico, dovuta principalmente allo stato di emergenza sanitaria – spiega una nota Agenzia delle Dogane e Monopoli - nell’anno 2021, le attività di controllo al confine italo-svizzero svolte dai funzionari ADM della Sezione Operativa Territoriale del Traforo Gran San Bernardo, in sinergia con i Militari della Guardia di Finanza, hanno registrato un notevole aumento.

Il sequestro ha riguardato merci quali tabacchi lavorati esteri, materiale informatico, monete antiche, orologi Rolex e profumi di varie marche; è stata inoltre sequestrata un’autovettura marca BMW modello X5, con targa estera, guidata da un cittadino residente nell’Unione Europea in assenza delle previste procedure doganali, con mancato pagamento dei diritti di confine e sequestrato un motociclo Vespa Piaggio PX 50 XL risultato rubato, con conseguente comunicazione della notizia di reato alla procura della repubblica e restituzione del mezzo al legittimo proprietario.

Sono state inoltre rinvenute e sequestrate diverse armi, tra cui una mannaia, una balestra, un tirapugni e una pistola elettrica (c.d. taser), detenute e trasportate senza la prescritta autorizzazione. Grande attenzione viene indirizzata al rispetto della normativa in materia di possesso delle armi.

La nota segnala, infine, un sequestro di circa 110 kg di carne ed insaccati, trasportati a bordo di un’autovettura, senza il rispetto delle regole necessarie a garantire la corretta conservazione ed il sistema di tracciamento degli alimenti.

"I risultati raggiunti - sottolinea la nota - sono il frutto di accurati controlli alle frontiere, effettuati anche con il supporto delle unità cinofile della Guardia di Finanza, e dimostrano l’ampia e costante attività di prevenzione e repressione posta in essere dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli e dalla Guardia di Finanza, negli spazi doganali terrestri".