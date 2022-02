Nouveau logo bibliothèques Aoste est de la graphiste Giorgi

Des éléments graphiques simples, représentant le profil d'un livre, forment le skyline des montagnes valdôtaines: les différentes couleurs et tailles servent à transmettre la transversalité de l'offre des bibliothèques communales d'Aoste.



C'est ainsi que l'explique la graphiste Antonella Giorgi, lauréate du concours "Il mio l(u)ogo" lancé ces derniers mois par la Commune d'Aoste pour trouver un nouveau logo pour les bibliothèques communales des quartiers Dora et Ida Desandré de Saint-Martin.



"Il était nécessaire de créer une image coordonnée des activités et une reconnaissance du travail des bibliothèques en tant qu'agences culturelles sur le territoire communal", explique Samuele Tedesco, assesseur communal à la Culture. "En outre, le logo devait pouvoir 'parler' avec celui de la bibliothèque régionale, car nos bibliothèques font partie du Sistema bibliotecario valdostano".



Quarante-neuf personnes ont participé au concours, qui a permis au gagnant de recevoir 1.000 euros pour acheter du matériel technologique. Tania Castellan, bibliothécaire de la Desandré et présidente de la commission qui a choisi le logo, explique: "Nous avons eu beaucoup de participants provenant de hors Vallée. Le concours était ouvert à tous, à partir de 16 ans, c'est pourquoi tant de jeunes de 20 ans et d'étudiants ont participé". La Commune envisage d'organiser une exposition des 49 croquis des participants.