CVA Energie S.r.l. a s.u. ricerca personale da assumere

CVA Energie S.r.l. a s.u. ha indetto una procedura selettiva che prevede lo screening dei curriculum vitae/valutazione delle candidature finalizzata all’individuazione di una risorsa, in possesso di laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento, categoria professionale Quadro, con inquadramento QS con livello di funzione, da inserire come Responsabile delle attività operative di CVA Energie S.r.l. a s.u., con contratto a tempo indeterminato, tempo pieno, con sede di lavoro individuata a discrezione dell’Azienda in una delle sedi presenti sul territorio della Regione Valle d’Aosta nei comuni di Aosta e Châtillon. Nell’avviso di selezione sono presenti la descrizione del profilo e i requisiti da possedere.

Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 18.00 di venerdì 11 marzo 2022.

E’ possibile reperire tutte le informazioni necessarie sul sito di CVA Energie S.r.l. al seguente indirizzo: https://www.cvaspa.it/lavora-con-noi