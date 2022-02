Le professioni che meglio si prestano al lavoro da remoto

La recente pandemia di Covid-19 ha stravolto radicalmente e rapidamente il mercato del lavoro. Da circa due anni, lo smart working ha conosciuto una veloce e capillare diffusione, che ha rivoluzionato le abitudini dei professionisti in tutto il mondo.

Il lavoro da remoto può essere un’ottima opportunità per iniziare a familiarizzare con il contesto professionale. Può essere svolto sia tramite contratti di impiego tradizionali – lavoro dipendente – sia in libera professione. Consente di gestire al meglio l’equilibrio tra vita professionale e vita privata (si pensi, ad esempio, al tempo risparmiato per spostarsi da e verso il luogo di lavoro).

Naturalmente, non tutti i mestieri si prestano a essere svolti in modalità online. Ci sono professioni come quelle sanitarie che richiedono necessariamente la presenza in tutti o quasi i casi. Altri impieghi consentono invece di gestire da remoto le varie attività di competenza. Tra questi spicca il mestiere dell’operatore di call center, un profilo molto ricercato dalle aziende che devono mantenere un contatto costante con la propria clientela.

Chi avesse l’interesse di trovare un’occupazione in quest’area può consultare le numerose offerte cerco lavoro callcenter presenti sulla piattaforma callcenter.it. Il sito è infatti un valido punto di incontro per i professionisti e le aziende del settore. Di proprietà dell’agenzia per il lavoro Jobtech, il portale consente ai candidati di acquisire maggiore visibilità e ai datori di lavoro di trovare personale perfettamente in linea con le loro specifiche esigenze.

Il mestiere di addetto al call center può risultare molto appetibile per chi predilige la possibilità di lavorare da casa. Generalmente prevede un orario di lavoro su turni e può richiedere o meno un’esperienza pregressa. In molti casi, richiede comunque un breve periodo di training svolto dall’azienda.

Altre professioni che ben si sposano con lo smart working sono quelle che attengono all’area digital (data specialist, web analyst, copywriter, content creator, social media manager, ecommerce manager e così via). Lavorare da casa in un ambiente tranquillo cercando di assecondare i propri ritmi e bisogni individuali può essere una scelta vincente oltre che un’occasione per ridurre le perdite di tempo e portare a termine più velocemente i propri compiti.