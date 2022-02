Paola Pezzo e Massimiliano Ossini saranno i nuovi 'Amis de la VdA'

Sono la doppia medaglia d'oro olimpica della mountain bike cross country Paola Pezzo e il conduttore televisivo e scrittore Massimiliano Ossini i due nuovi 'Amis de la Vallée d'Aoste': l'onorificenza ufficiale sarà consegnata loro il 27 febbraio in occasione delle celebrazioni per l'anniversario dell'Autonomia valdostana, dello Statuto speciale e della Festa della Valle d'Aosta; la cerimonia avrà luogo alle 17 nel salone Maria Ida Viglino del Palazzo regionale.



Il titolo di 'Chevalier de l'Autonomie' andrà a Dante Berthod (consigliere nazionale della Federsci), Carlo Chatrian (direttore del Festival del cinema di Berlino) ed Etto Margueret (pittore). Nella celebrazione saranno consegnate anche le onorificenze di Ami de la Vallée d'Aoste a Francesco Oberti e Léonard Gianadda e di Chevalier de l'Autonomie a Guido Diémoz, Giuseppe Bosonin e Federica Brignone, assegnate lo scorso anno ma non ancora consegnate a causa della pandemia.