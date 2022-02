Convocato il Consiglio comunale di Vèrres per votare il bilancio di previsione

E' stato convocato il Consiglio comunale di Vèrres il 23 febbraio alle 18.30 per discutere e votare il bilancio di previsione pluriennale e il documento unico di programmazione, ma anche la convenzione tra i comuni del comprensorio e l'Unitè des communes valdotaines nonché la convenzione del Comune e l'Arer per l'affidamento della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e pure l'ammontare del gettone di presenza riservato agli amministratori per quest'anno