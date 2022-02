Tim rimborsa anche gli ex clienti per le bollette a 28 giorni, come fare richiesta

I clienti di telefonia fissa di Tim, ma anche chi è passato a un altro operatore, possono ancora chiedere il rimborso per le bollette a 28 giorni arrivate tra il 2017 e il 2018. È l’effetto di una sentenza del Tribunale di Milano datata ottobre 2021, che ha imposto alla compagnia telefonica di ammettere ai rimborsi anche agli ex utenti.

Per effetto della stessa decisione la società ha pubblicato a metà febbraio inserzioni pubblicitarie sui quotidiani nazionali, e ha inviato comunicazioni in bolletta ai suoi abbonati, per ricordare che è ancora possibile ottenere le somme pagate indebitamente, circa l’8% in più.

Un anno di rimborsi

I giudici hanno retrodatato il diritto al rimborso rispetto a quanto stabilito in precedenza da una delibera dell’Agcom, fissandolo a partire da aprile 2017 per Tim (e non più da giugno) fino a marzo 2018.

Ammessi anche gli ex utenti Il tribunale ha anche stabilito che gli ex utenti, quelli passati nel frattempo a un altro operatore, mantengono il diritto e possono inviare la domanda. Purtroppo sono ancora poche le persone che hanno incassato il rimborso, a ottobre 2021 si stima fossero 8,6 milioni, circa il 92% del totale.

Ora, sia sul suo sito sia sulle inserzioni, Tim ricorda ai suoi clienti di rete fissa che possono chiedere il rimborso o un servizio compensativo gratuito contattando il 187, oppure accedendo all’area riservata MyTim. Inoltre, la stessa società sottolinea che non è necessario essere ancora clienti Tim. La compagnia dovrà accogliere le richieste entro 30 giorni.