Savt preoccupato per melina politica valdostana

Un richiamo "al senso di responsabilità" rivolto "a tutto il Consiglio regionale" della Valle d'Aosta per evitare la crisi politica ed "affrontare e gestire senza tentennamenti la fase di ripartenza economico-sociale del post Covid-19", decisiva per il futuro della Regione. L'appello arriva dal direttivo confederale del Savt, il sindacato autonomo valdostano dei lavoratori, riunitosi questa mattina, che aggiunge: "Vi sono temi importantissimi da affrontare nel breve-medio termine e non sarebbe comprensibile né giustificabile che le attuali fibrillazioni portassero ad una nuova crisi, con il conseguente ulteriore stallo dell'attività politico-amministrativa".



Primo tra tutti, la crisi energetica, che "rischia di mettere in ginocchio famiglie e imprese", scrive il Savt in una nota. Nell'attesa de provvedimenti regionali, su cui l'amministrazione regionale sta lavorando, è fondamentale dare vita "ad una massiccia campagna di informazione verso le famiglie- afferma Claudio Albertinelli, segretario del Savt- affinché intanto aderiscano alla possibilità offerta dalla Cva di avere lo sconto in bolletta del 40%". Oltre a questo, il Savt chiede anche l'attivazione di un "fondo sanitario integrativo regionale, fondamentale seconda gamba di quel modello di welfare regionale che si è avviato diversi hanno fa con la costituzione del fondo di previdenza regionale oggi denominato Fondemain".

Anche l'approvazione del piano regionale per la Salute e il Benessere sociale- documento "atteso da tanti anni che andrà a disegnare il modello di assistenza sanitaria e sociale della Valle d'Aosta del futuro- non è più rinviabile: "Questo atto programmatico- prosegue Albertinelli- è più che mai fondamentale" per "andare a porre rimedio alle lacune emerse nell'attuale modello di gestione durante la pandemia, in particolare con l'obiettivo di rafforzare il presidio sul territorio". L'ultima stoccata riguarda i salari italiani, tra i più bassi d'Europa: considerato che "le famiglie fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese", conclude la nota del Savt, è "sempre più necessario aprire un confronto ed un dibattito in merito alla contrattazione regionale di primo o di secondo livello nei vari settori produttivi" per "integrare quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, che si dimostrano non del tutto adeguati a garantire il giusto potere di acquisto".