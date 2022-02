Confcommercio chiede l’esenzione del green pass per l’accesso nei pubblici esercizi

La cordialità è viva, la stima è incondizionata ma il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, deve prendere il coraggio a due mani e abolire il green pass per entrare negli esercizi pubblici. Cordialità stima e richieste sono di Graziano Dominidiato, Presidente di Fipe-Confcommercio VdA, che ha inviato una lettera a Lavevaz e l’ha diffusa anche agli organi di informazione.

“In questi due lunghi anni di emergenza pandemica – rimarca Dominidiato - il settore dei Pubblici Esercizi non soltanto ha sopportato, come pochi altri, misure e restrizioni di contenimento dell’attività, ma ha anche responsabilmente sostenuto l’introduzione del green pass presso le proprie imprese, favorendo in tal senso la promozione della campagna vaccinale, che ha ormai raggiunto traguardi importanti”. E’ quindi necessario che al più presto siano ‘liberalizzati’ gli accessi a negozi, bar, ristoranti e via dicendo e Dominidiato è convinto che Lavevaz potrebbe, se volesse, dare una risposta all’aspettativa.

A nome di Confcommercio VdA Graziano Dominidiato sottolinea la convinzione che “contribuire all’uscita da questa emergenza sia un dovere collettivo che ricade su ogni individuo e categoria economica, inclusa la nostra, tuttavia – prosegue - riteniamo sia arrivato il momento di implementare le misure di contenimento dell’emergenza verso una nuova normalità, dove ciascuno possa tornare ad esercitare le proprie rispettive funzioni e assumersi le relative responsabilità”.

Dominidiato richiama poi l’attenzione sugli “oneri aggiuntivi anche in termini di organizzazione e responsabilità, che hanno dovuto sostenere le imprese: organizzazione e responsabilità tanto più gravosi se si considera che si tratta di un comparto con una forte prevalenza di micro e piccole imprese, sottoposte, proprio in questa congiuntura, ad un aumento generalizzato dei costi che non è sostenibile aggravare ulteriormente”.

Per Dominidiato “è del tutto evidente che si sta concretizzando una crescente asimmetria fra i benefici sociali legati all’adozione del green pass e gli oneri a carico delle imprese del comparto”. Sul versante dei controlli i costi permangono e le difficoltà aumentano. “Si pensi – aggiunge il Presidente di Confcommercio VdA - si pensi solo che da giugno ad oggi gli operatori del settore hanno dovuto prendere conoscenza di oltre 65 provvedimenti nazionali che di volta in volta modificano la regolamentazione dei flussi degli stranieri, la durata vaccini, la gestione dei guariti e via dicendo”.

Per Fipe-Confcommercio ci sono le condizioni per escludere l’obbligo del green pass per accedere ai Pubblici Esercizi, ma Dominidiato chiede che se questo non fosse possibile “è necessario, quanto doveroso, lanciare un segnale che renda il regime attualmente in vigore più equo e sostenibile, introducendo il principio di autoresponsabilità: di fronte a un controllo delle forze dell’ordine, solo l’avventore deve rispondere dell’eventuale mancanza della certificazione verde”.