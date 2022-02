CARO BOLLETTE IN VALLÉE D’AOSTE: SITUAZIONE INACCETTABILE!

L’aumento spropositato delle bollette elettriche sta gravando pesantemente sui bilanci familiari e soprattutto sta mettendo in ginocchio molte attività produttive, già messe a dura prova da due anni di emergenza sanitaria. Considerata la produzione idroelettrica valdostana tale situazione é inaccettabile! Le acque sono una ricchezza della Vallée d’Aoste quindi devono goderne tutti i Valdostani. PAS lancia un appello alle varie associazioni di categoria per agire insieme con iniziative e rimostranze nei confronti dell’amministrazione regionale affinché trovi una rapida soluzione. Prevedendo nell’immediatezza un semestre bianco con il solo pagamento in bolletta delle spese tecniche di trasporto della corrente, e in seguito, utilizzando parte del capitale CVA, la riduzione del 50% dell’importo delle fatture.

AUGMENTATION DES FACTURES EN VALLÉE D'AOSTE: SITUATION INACCEPTABLE!

L'augmentation démesurée des factures d'électricité pèse lourdement sur les budgets des familles et surtout met à genoux de nombreuses activités déjà mises à rude épreuve par deux années d'urgence sanitaire. Vu la production hydroélectrique de la Vallée d'Aoste, cette situation est inacceptable! Les eaux sont un trésor de la Vallée d'Aoste donc tous les Valdôtains doivent en profiter. PAS lance un appel aux différentes associations professionnelles pour agir de concert avec des initiatives et des doléances contre l'administration régionale à fin qu’elle trouve une solution rapide. Prévoir immédiatement un semestre blanc avec seulement le paiement des frais techniques de transport d'électricité, puis, en utilisant une partie du capital CVA, une réduction de 50% des factures.

Christian Sarteur Le responsable politique Pays d'Aoste Souverain