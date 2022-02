Saint Vincent: Opposizioni dichiarano guerra agli aumenti Imu

Aumenti dell'Imu e dell'addizionale comunale dell'Irpef "per complessivi 400.000 euro, senza apportare nessun taglio alla spesa corrente". La denuncia arriva dai due gruppi di opposizione in Consiglio comunale a Saint-Vincent. In una nota, i consiglieri della cittadina termale Maurizio Castiglioni, Erik Camos e Giacinta Merlin del gruppo Saint-Vincent Insieme per cambiare e Antonio Iiriti e Carmen Jacquemet del grupo Iiriti-Jacquemet Saint-Vincent si dicono "esterrefatti per una scelta così irresponsabile, in un momento caratterizzato dalla pandemia, dai rincari delle utenze elettriche ed energetiche nonché da un generale clima di incertezza economica e da una grave crisi del turismo".



I cinque consiglieri di opposizione chiedono il "ritiro immediato della proposta di bilancio di previsione 2022". Le novità sul bilancio sono state illustrate nella riunione della commissione Bilancio del Consiglio comunale, ieri, in vista del Consiglio convocato per martedì. "Con il solo fine di evitare ulteriori ingenti sacrifici ai cittadini di Saint-Vincent" i consiglieri di opposizione "richiedono con urgenza di costituire una commissione speciale composta da membri di maggioranza ed opposizione per riscrivere il bilancio e attuare una drastica spending rewiew".