Trenitalia potenzia la flotta con i treni bimodali

Era il 6 settembre quando Augusto Rollandin e l’assessore e Aurelio Marguerettaz – all’epoca presidente e assessore regionali – annunciarono l’acquisto di 5 bimodali. Le polemiche ideologiche e strumentali si sprecarono per anni. Alla fine i treni bimodali sono entrati in funzione con la soddisfazione di tutti.

Oggi, sulla scia della Valle Trenitalia rafforza la sua flotta e ha organizzato un road show nazionale di Trenitalia del nuovo treno bimodale/ibrido Blues, costruito in Italia da Hitachi Rail e dedicato al trasporto regionale. Prima tappa a Firenze; un incontro riservato al mondo associativo che si terrà lunedì 7 marzo in mattinata in piazza della Repubblica a Firenze.

Il nuovo treno è frutto dell’ultima commessa di Trenitalia per la costruzione di circa 135 nuovi treni destinati ad implementare e migliorare la flotta del trasporto regionale. La commessa comporterà un notevole incremento di qualità per i pendolari, grazie a questo treno di concezione innovativa che sarà capace di circolare sia su linee elettrificate che non, riducendo l’impatto ambientale rispetto ai tradizionali diesel e offrendo eccellenti prestazioni anche in termini di comfort e sicurezza.