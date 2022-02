L’assessore regionale Marzi in visita con la Giunta comunale di Aosta al cantiere del nuovo polo universitario

L’assessore regionale delle Finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio,Carlo Marzi ha visitato, insieme alla Giunta comunale di Aosta, il cantiere del primo lotto del nuovo polo universitario.



“Come già avvenuto in occasione del precedente sopralluogo col Consiglio regionale nell'ottobre scorso, - spiega Marzi - la visita con la Giunta comunale del capoluogo è stata utile per prendere direttamente coscienza dell’effettivo stato di avanzamento dei lavori del primo lotto, giunti ad oltre il 90% della realizzazione, e percepire il carattere innovativo e la particolarità dell’opera. Con l’abbattimento delle recinzioni delle caserme e la recente apertura dei due parcheggi pubblici, già ci rendiamo conto di come l’area inizi ad integrarsi nella città e possa in futuro contribuire a rivitalizzarla dal punto di vista urbanistico, sociale ed economico. L’avanzamento dei lavori rende ora visibile una sostanziale ultimazione dei piani e delle facciate della didattica, e la prossima sistemazione esterna dell'ex Piazza d’armi con zone verdi e camminamenti renderà più evidenti i collegamenti diretti con via Monte Vodice, il nuovo parcheggio e parte della città”.

La visita s'è sviluppata, partendo dal piazzale ex Piazza d’armi, nei vari piani dell’edificio della didattica in cui sono state illustrate le dotazioni presenti e visionate le tipologie di aule e le aree comuni, portandosi poi sulle terrazze ubicate sul lato est dell’edificio, lato via Monte Solarolo, per l’affaccio a vista sul centro storico. E’ poi proseguita presso l’Aula Magna con relativo foyer e i laboratori didattici in corso di realizzazione, e s'è conclusa attraverso la scala esterna del grande cono di luce per uscire nuovamente all’esterno sulla ex Piazza d’armi.



L’impianto di climatizzazione è completato e pronto per il collaudo, sono in fase di ultimazione l’impianto di alimentazione elettrica e gli impianti speciali. I lavori sull’edificio della didattica saranno ultimati entro giugno ed entro l’autunno si svilupperanno i lavori necessari sull’esterno, che permetteranno la totale fruizione degli spazi universitari.

Sulle aree esterne è prevista la sistemazione del fronte della Caserma Giordana verso Piazza della Repubblica con aree verdi, illuminazione pubblica e camminamenti per integrare l’area nel contesto urbano in maniera equilibrata, in modo da collegarsi alla piazza cittadina senza chiusure e perimetrazioni. Sarà inoltre pavimentata l’area intorno all’edificio della didattica, in fase di ultimazione.



È in fase di pubblicazione il bando per l’acquisto degli arredi, la cui fornitura si avvierà presumibilmente entro l’anno; inoltre è stato avviato, in un’ottica di ottimizzazione dei tempi, un lavoro sinergico con l’Università della Valle d’Aosta per anticipare settaggi e predisposizioni impiantistiche, al fine di rendere quanto prima operativa e attivabile l’attività didattica organizzata dall’Università.